Медведчуку продлили арест и отобрали личный вагон-ресторан

Лычаковский районный суд Львова продлил срок ареста депутату Верховной рады Виктору Медведчуку до 9 августа.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», соответствующее решение было принято ещё 9 июня, но обнародовано только сегодня.
«Продлить срок содержания под стражей без определения залога подозреваемому в уголовном правонарушении (государственная измена) сроком на 60 дней, то есть до 9 августа 2022 года», – сказано в судебном вердикте.
Кроме того, суд наложил арест на следующее имущество, якобы принадлежащее Медведчуку: железнодорожный вагон-ресторан с мебелью и предметами интерьера, 279 картин, 10 пар часов, 31 коробка с посудой, ряд других предметов.
Напомним, Медведчук был схвачен Службой безопасности Украины 12 апреля. В СМИ и соцсетях велись разговоры о его возможном обмене на украинских военнопленных и даже британских наёмников, захваченных в ходе СВО. Однако в Кремле заявили, что не обменивают военнопленных на украинских граждан.
Симферополь, Валентин Карамазов
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