Медведчук попросил Путина и Зеленского обменять его на «азовцев»* и жителей Мариуполя

Арестованный украинский политик Виктор Медведчук попросил обменять его на «защитников Мариуполя» и местных жителей, которые не могут покинуть город. Видеообращение схваченного СБУ лидера украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) к президенту России Владимиру Путину и украинскому президенту Владимиру Зеленскому опубликовала сегодня украинская спецслужба в своем телеграм-канале.

«Я, Медведчук Виктор Владимирович, хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой об обмене меня украинской стороной на защитников Мариуполя и жителей, которые находятся там на сегодняшний день и не имеют возможности безопасного выхода через гуманитарные коридоры», – говорит оппозиционер на видеозаписи.

Чуть ранее двое сдавшихся в плен на Украине граждан Великобритании обратились к премьер-министру Борису Джонсону с просьбой обменять их на Виктора Медведчука. Их обращение появилось в эфире телеканала «Россия 1».

«Господин Борис Джонсон, меня зовут Шон Пиннер. Насколько я знаю, Виктор Медведчук содержится под стражей и мы с Эйденом Аслином хотели бы, чтобы нас обменяли на него. Мы будем благодарны вам за помощь в этом вопросе. Со мной обращаются хорошо, я понимаю, в каком положении нахожусь. Нас кормят и дают воду. Я прошу вас от своего имени и от имени Эйдена Аслина посодействовать обмену на Медведчука», – сказал пленный Пиннер в эфире программы «60 минут».

В конце февраля МВД Украины сообщило, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста, под который его отправили по делу об измене. О задержании украинского политика стало известно 12 апреля. Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских военнопленных. В ответ пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что оппозиционер не является гражданином России и не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Более того, по его словам, неясно, хочет ли сам Медведчук быть обменянным.

В субботу, 16 апреля, жена оппозиционного политика Оксана Марченко попросила президента России помочь в обмене ее мужа. До этого она обращалась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, наследному принцу Саудовской Аравии и родственникам пленных британских наемников. Сегодня Песков заявил журналистам, что проинформирует о реакции президента на обращение супруги Медведчука. «В случае, если будет реакция президента, мы об этом сообщим», – сказал он.

Напомним, 16 апреля Минобороны РФ сообщило, что российские военные зачистили всю территорию Мариуполя от украинских силовиков и неонацистов. Отмечалось, что остатки группировки заблокированы на заводе «Азовсталь» – на территории предприятия осталось не более 2,5 тыс. украинских военнослужащих, боевиков националистического полка «Азов»* и иностранных наемников. Им было предложено сдаться, но те проигнорировали призыв российских военных сложить оружие.

* нацполк «Азов» – организация признана террористической и запрещена на территории РФ

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»