Жена Медведчука обратилась к Эрдогану

Оксана Марченко, жена украинского политика Виктора Медведчука, арестованного вчера киевскими властями, обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой оказать помощь в освобождении ее мужа, – сообщают.

В своем YouTube-канале Марченко оставила обращение Эрдогану следующего содержания: «Вы обладаете огромным авторитетом. Вас уважают и к Вам прислушиваются. Прошу Вас, уважаемый господин президент, использовать Ваше влияние для спасения и освобождения моего мужа, Виктора Медведчука».

Киев, Иван Бабурин

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