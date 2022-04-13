В Кремле ответили на предложение Зеленского обменять Медведчука на пленных нацистов

Предложение президента Украины Владимира Зеленского об обмене схваченного СБУ политика Виктора Медведчука на украинских военнопленных в Мариуполе – не будет рассматриваться Москвой, так как оппозиционер не является гражданном России.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Медведчук – депутат Рады, известный украинский политик, который возглавлял оппозиционную партию со своей позицией... Обмен, о котором с таким жаром заговорили деятели в Киеве... он не гражданин России и не имеет никакого отношения к специальной военной операции, он иностранный политический деятель... То, что с ним случилось, яркая иллюстрация того, что на деле представляет из себя киевский режим», – отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия будет привлекать внимание международных организаций к разгулу политических репрессий на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

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