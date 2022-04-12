На Украине арестован лидер главной оппозиционной партии Виктор Медведчук

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов во вторник, 12 апреля, заявил об аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. СБУ также опубликовала фото с Виктором Медведчуком в камуфляже и в наручниках, – сообщают СМИ.

Глава СБУ Иван Баканов написал под фотографией арестованного Медведчука: «Спасибо всем сотрудникам СБУ, в частности контрразведчикам и следователям, которые, выполняя поручение Президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока что народного депутата Медведчука. Ни один предатель не избежит наказания и будет отвечать по Закону Украины. По всей строгости, за все преступления настоящего, к которым привели его личные действия в том числе».

Следует отметить, что раньше СБУ фото Медведчука в наручниках опубликовал президент Украины Владимир Зеленский на своей странице одной из соцсетей.

Зеленский сопроводил фото подписью: «Благодаря СБУ проведена специальная операция. Молодцы! Детали позднее».

Пресс-секретарь президента России со своей стороны заявил, комментируя фото с якобы задержанным Медведчуком: «Сейчас все нужно проверять в связи с большим количеством фейков, идущих с Украины».

Следует напомнить, что в мае 2021 года Генпрокуратура Украины предъявила Медведчуку обвинения в госизмене и нарушении ведения правил ведения войны, ему грозит пожизненное заключение. С 13 мая Медведчук находился под домашним арестом.

В феврале 2022 года МВД Украины сообщило о бегстве Медведчука из-под ареста. Адвокат Лариса Чередниченко сказала, что он находится в Киеве, но покинул свой дом, поскольку ему поступали угрозы. В марте текущего года Медведчук был заочно арестован.

Киев, Иван Бабурин

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