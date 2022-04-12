Зеленский предложил обменять Медведчука на пленных «парней и девушек»

Президент Украины Владимир Зеленский по случаю ареста главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука выпустил виеообращение, в котором в издевательской форме предложил российской стороне обменять его на пленных украинских военнослужащих.

В своем видеообращении Зеленский сказал следующее: «Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан господин Медведчук. Он прятался 48 дней. И вот, наконец, решил попытаться сбежать за пределы нашего государства. Что же, для этого «космонавта» в плохом смысле слова не сработало знаменитое «Поехали!». Считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой «вояка». Вот такой «патриот».

Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность».

Киев, Иван Бабурин

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