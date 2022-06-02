Изменял и покушался: «крымское дело» Медведчука передали в суд

Дело Виктора Медведчука передали в суд – об этом завили в Службе безопасности Украины (СБУ).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о «первом эпизоде», охватывающем период с 2015 по 2020 годы. Народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака обвиняют в передачи спецслужбам России информации о секретном подразделении ВСУ, разработке «антиукраинского проекта «Луч», нанесении ущерба экономической безопасности Украины «за счет содействия РФ в добыче нефти и газа в Прикерченском регионе.

«Эти уголовные нарушения предусмотрены ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – совершение госизмены и покушение на разграбление национальных ресурсов, – заявляют в СБУ. – Санкция статей – наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет».

Напомним, в мае 2021 года Генпрокуратура Украины предъявила Медведчуку обвинения в госизмене и нарушении правил ведения войны, ему грозит пожизненное заключение. С 13 мая политик находился под домашним арестом. Однако в конце февраля текущего года МВД Украины сообщило, что Медведчук сбежал. Его задержали в середине апреля.

В конце мая Медведчук дал показания на экс-президента Украины Петра Порошенко.

Киев, Платон Ефимчук

© 2022, РИА «Новый День»