«Действовал не в интересах Украины…» Медведчук дал показания на Порошенко

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук дал показания на экс-президента Украины Петра Порошенко. Видео допроса опубликовала СБУ.

Как уже сообщал «Новый День», в мае 2021 года Генпрокуратура Украины предъявила Медведчуку обвинения в госизмене и нарушении правил ведения войны, ему грозит пожизненное заключение. С 13 мая политик находился под домашним арестом. Однако в конце февраля текущего года МВД Украины сообщило, что Медведчук сбежал. Его задержали в середине апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять Медведчука на украинских военнопленных. В ответ пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что оппозиционер не является гражданином России и не имеет никакого отношения к специальной военной операции.

НА допросе в СБУ Медведчук заявил, что по указанию экс-президента Петра Порошенко в 2016 году принимал участие в схеме вывода из госсобственности части нефтепровода «Самара – Западное направление» для прокачки через него дизельного топлива.

Медведчук должен был «связаться с руководством РФ» и обеспечить «принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях»: судах, прокуратуре, Антимонопольном комитете, Фонде госимущества. Проблем ни на одном уровне не возникло: «Все они принимали решения необходимые для личных интересов президента Порошенко»,– говорит Медведчук.

Трубу купили за 23 млн долларов США: «Деньги выводились через фиктивные договоры, контролировал эти вопросы ближайший финансовый помощник Порошенко Макар Пасенюк. За год с мая 2018 по май 2019 года труба, прокачивая дизель в Венгрию, «заработала» Порошенко около 42 млн долларов США».

Кроме того, Медведчук рассказал, какую схему Порошенко выстроил, чтобы получать уголь из ДНР и ЛНР, минуя госконтроль, и сотрудничать с официально не признаваемыми республиками.

Напомним, экс-президента Украины Петра Порошенко обвиняют в госизмене.

Киев, Платон Ефимчук

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