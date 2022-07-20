Власти Украины отказались от переписи населения в 2023 году

На территории Украины перепись населения проводиться не будет «до завершения активных боевых действий».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил министр украинского кабмина Олег Немчинов.

«Мы действительно планировали на 2023 год проведение всеукраинской переписи населения… Если бы мы, без 24 февраля, планово выходили на перепись 2023 года, то это был бы большой шаг к тому, чтобы провести перепись уже по новым стандартам, со значительно меньшей нагрузкой на бюджет, и значительно более быстрыми результатами», – сказал он.

Накануне Верховная Рада приняла закон о том, что перепись населения на Украине должна проводиться не реже, чем раз в 10 лет.

Напомним, что перепись населения не проводится в «Незалежной» с 2001 года. По мнению экспертов, в результате эмиграции и высокой смертности население Украины могло сократиться с 41 до 30 миллионов человек задолго до начала спецоперации.

Симферополь, Валентин Карамазов

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