Недавно уволенный со скандалом посол Украины в ФРГ Андрей Мельник нисколько не успокоился и продолжает оскорблять немецких политиков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», последний всплеск негодования Мельника связан с предложением премьер-министра земли Саксония Михаэля Кречмера «заморозить» конфликт на Украине, чтобы сохранить энергетические связи Германии с РФ.

«Украинцы выступают за то, чтобы засунуть вашу, Кречмер, голову в морозильную камеру, дабы заморозить воспаленные фантазии. Ваше постоянное попустительство преступлениям Путина – отвратительно», – гневно отреагировал украинский экс-посол.

Как известно, рассуждения посла Украины в Германии Андрея Мельника о невиновности Степана Бандеры в массовых убийствах евреев стали последней каплей в чаше терпения Берлина. Президент Зеленский был вынужден снять посла с должности.

Напомним, ранее Мельник неоднократно позволял себе скандальные оскорбительные высказывания в адрес высших лиц ФРГ, однако всё это ему сходило с рук. Но тема Бандеры оказалась красной чертой.

Симферополь, Валентин Карамазов

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