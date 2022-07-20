В Крыму уволили водителя, отказавшегося довезти пассажира до места назначения

В Крыму уволили водителя автобуса, отказавшегося довезти пассажира до места назначения. Об этом сообщил председатель Общественного совета при министерстве транспорта РК Владислав Антонов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на рейсе «Судак – Симферополь».

По словам пассажира, водитель не захотел ехать до конца маршрута, потому что салон был уже почти пуст. По версии водителя, в автобусе обнаружилась поломка.

«Водитель уволен за нарушение федерального законодательства. Он был трезв, просто посчитал, что может принимать решения о том, ехать ли ему в рейс, или нет», – прокомментировал ситуацию Антонов.

Отметим, что такое поведение водителей для Крыма не является редкостью. Например, крымчане жалуются, что водители автобусов, следующих по маршруту «Ялта – Воронцовский дворец» гн последних рейса нередко уходят с маршрута, высадив последнего пассажира, или, доезжая до конечной, заявляют, что в Ялту не поедут, неямотря на то, что должен быть обратный рейс.

А в декабре прошлого года на том же маршруте «Симферополь – Судак» водитель не остановил на остановке по требованию и ночью, в мороз увез двух женщин за 10 км от нужного им места. Когда женщины возмутились, мужчина заявил, что он не такси – пусть вызывают машину и еду, куда хотят.

Симферополь, Олег Яковенко

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