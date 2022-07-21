Крымско-татарский батальон, участвовавший в блокаде Крыма, внесли в реестр террористических организаций

Федеральная служба безопасности России внесла в Единый список террористических организаций «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана».
Как уже сообщал «Новый День», в начале июня Верховный суд РФ признал батальон террористической организацией и запретил ее деятельность в России.
На данный момент в Единый федеральный реестр террористических организаций включено 40 сообществ.
Симферополь, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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