ЕС фактически признал территорию Запорожской области частью РФ

Евросоюз фактически признал территорию Запорожской области частью России. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

Как уже сообщал «Новый День», ЕС принял седьмой пакет ограничений в отношении России, включив в санкционный лист 57 юридических и физических лист. В их числе оказался и Рогов.

«Выражаю глубокую признательность чиновникам Евросоюза, – написал он в Telegram. – Достаточно прочитать формулировку, касающуюся введения санкций в отношении моей скромной персоны: «Так называемый представитель главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области». ЕСовцы ставят под сомнение мою принадлежность к военно-гражданской администрации, но не ставят под сомнение саму ВГА, тем самым признавая ее легитимность и суверенитет России над территорией Запорожской области».

Запорожье, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»