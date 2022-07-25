Синхронно с Херсоном: в Запорожской области уточнили сроки референдума о присоединении к России

Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов не исключил проведение референдума о статусе региона в первой половине сентября. При этом, по его словам, плебисциты по вопросу о присоединении Запорожской области и Херсонщины к России могут пройти в один день.

«Все пока идет к тому, что референдум будет в первой половине сентября. Точную дату пока называть не буду», – заявил Рогов РИА «Новости», добавив, что избирательные комиссии уже формируются.

Он также заявил, что референдумы в Запорожской и Херсонской областях могут быть проведены в один день. «Мы находимся на уровне консультаций с нашими херсонскими коллегами, потому что одно дело делаем и выступаем одним фронтом. Да, это вполне реально и оптимальный вариант», – сказал Рогов. Решение об этом будет зависеть от ситуации с безопасностью, уточнил он.

Напомним, в субботу, 23 июля, военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей заявили о создании избиркомов для проведения выборов и референдума по вопросу вхождению в состав России.

Ранее власти Запорожской области сообщили, что референдум состоится осенью текущего года.

Херсонская область с весны полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации, Запорожская область – частично. В регионах созданы новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, в обращении ходит рубль.

Москва, Наталья Петрова

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