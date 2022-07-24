На юге Украины создали избиркомы для референдума о вхождении в состав России

В Херсонской и Запорожской областях создаются избирательные комиссии для проведения референдума о вхождении в состав России. Об этом сообщили в руководстве временных администраций этих регионов. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации, Запорожская область – частично.

Глава временной администрации Запорожской области Евгений Балицкий в субботу подписал указ о создании избирательной комиссии Запорожской области. Решение принято «в целях защиты избирательных прав граждан» и для того, «чтобы процедура референдума была прозрачной и легитимной», – пояснил он в своем телеграм-канале.

Ранее Балицкий сообщил, что референдум о вхождении в состав России состоится осенью. Сейчас, по его словам, ведется подготовительная работа. Новый избирком сформируют из представителей общественных организаций, собраний граждан по месту жительства, работы или службы, уточнил он.

В тот же день власти Херсонской области сообщили о создании избирательной комиссии из семи человек для проведения выборов и референдума. Соответствующий указ подписан главой военно-гражданской администрации региона.

В пресс-службе региональной администрации заявили, что Херсонская область имеет полное право «высказать свое мнение, с кем дальше строить будущее и каким его видит именно она». «Согласно мировой практике, будет это устанавливать через проведение выборов и референдумов», – сообщается в телеграм-канале областной администрации.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что референдум о вхождении Херсонщины в состав России может пройти уже в этом гожу. По его словам, приоритетная задача сейчас не подготовка к плебисциту, а повышение социально-экономического развития региона.

Москва, Наталья Петрова

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