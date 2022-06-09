В Херсонской области назвали сроки референдума о присоединении к России

В Херсонской области намерены провести референдум о вхождении региона в состав России уже в этом году. Об этом заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Однако, по его словам, приоритетная задача сейчас не подготовка к плебисциту, а повышение социально-экономического развития региона.

«Референдум планируется провести в текущем году. Решение по этому поводу принято», – сказал Стремоусов (цитата по РИА «Новости»).

В то же время он отметил, что на сегодня первоочередной задачей является не референдум, а повышение социально-экономического развития региона, от которого зависит благосостояние и качество жизни населения.

«Мы сделаем все необходимое, чтобы жители Херсонской области не испытывали никаких трудностей, чтобы их жизнь была комфортной», – отметил замглавы ВГА.

В ходе спецоперации на Украине ВС РФ взяли под контроль всю территорию Херсонскую область. В регионе вводится рубль. Также началась организация пунктов приема документов для получения российского гражданства.

Добавим, накануне член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов анонсировал проведение референдума о присоединении к России в этом году. Подготовка займет несколько месяцев, отметил он.

Москва, Наталья Петрова

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