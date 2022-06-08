В Запорожской области хотят провести референдум о вхождении в РФ до конца года

В Запорожской области начали подготовку к референдуму о присоединении региона к России. Он должен состояться в этом году. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

«Принято консолидированное решение начать подготовку к проведению референдума в Запорожской области по вхождению в состав России», – цитирует Рогова РИА «Новости». По его словам, подготовка займет несколько месяцев. В ближайшее время будет представлена формулировка вопросов, добавил он.

«Подавляющее число жителей нашей области хотят побыстрее вернуться в родную гавань и стать частью большой России», – подчеркнул Рогов.

По его мнению, референдум следует провести как можно раньше, потому что так будет лучше для региона и его жителей: в Запорожье «быстрее наладится жизнь», а регион сможет реализовать в полном объеме свой производственный, промышленный и человеческий потенциал.

Накануне Рогов сообщил, что около 80% населения Запорожской области хотят объединения с Россией. «Среди всех людей уже сейчас порядка 80% отвечают «да». Уходят от ответа пока 15%, и 5% говорят «нет». Мы видим, что динамика идет», – сообщил он журналистам.

По данным ВГА Запорожской области, российская армия контролирует около 70% региона. Под контролем Киева пока остается областной центр Запорожье и небольшая часть сельскохозяйственной зоны региона, отмечал ранее Рогов.

Во вторник, 7 июня, глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Мелитополя Запорожской области Галина Данильченко сообщила о начале подготовки референдума о присоединении к России.

Москва, Наталья Петрова

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