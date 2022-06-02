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Четверг, 2 июня 2022, 17:13 мск

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Кремль допустил возможность референдумов в освобожденных регионах Украины о вхождении в состав РФ

Референдумы о вхождении в состав России освобожденных украинских регионов, а также Донецкой и Луганской народных республик возможны, но решение должно принимать местное население. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отметил, что главным условием также является обеспечение безопасности в регионах. «Когда безопасность полностью не обеспечена, а мы видим, что продолжаются удары украинских военных и украинских националистов по гражданским целям на этих территориях, конечно, в этих условиях вряд ли можно говорить [о проведении голосований]», –цитирует Пескова РБК.

«Необходимы: а) желание и решение, и б) надо создать условия», – добавил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также подчеркнул, что в Кремле не будут решать судьбу регионов за их жителей. «Не в Кремле принимать решения о референдумах. Свою судьбу должны решать сами люди, которые живут на этих территориях», – сказал он.

Ранее в освобожденной от украинских нацистов Херсонской области и некоторых других регионах заявляли о будущем вхождении в состав России. В поддержку этого решения выступали депутаты Госдумы, а также секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, который в интервью РИА «Новости» не исключал, что такой референдум возможен также в Запорожской области Украины после прекращения обстрелов и создания «зоны безопасности».

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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