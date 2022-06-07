В Херсонской области заговорили о референдуме

В Херсонской области вернулись к идее референдума о присоединении к России. Об этом сегодня заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», месяц назад власти региона не планировали проводить референдум на эту тему, собираясь просто обратиться к Владимиру Путину с просьбой включить область в РФ. Однако в Кремле заявили, что вопрос должны решать исключительно живущие на этой территории люди.

«Конечно, это будет плебисцит. Это будет волеизъявление народа, – заявил сегодня Стремоусов. –Скорее всего, на территории Херсонской области будет проводится референдум по самоопределению. И следующим этапом станут выборы».

Представитель ВГА отметил, что в данный момент в Херсонской области нет законодательной власти, поэтому создан «общественный совет, который представляет народ, и они будут принимать промежуточные решения».

Симферополь, Олег Яковенко

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