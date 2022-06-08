Глава Мелитополя заявила о подготовке к референдуму о присоединении к России

В освобожденном Мелитополе Запорожской области началась подготовка к референдуму о присоединении к России. Об этом сообщила глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Галина Данильченко.

«Мы знаем, что наше будущее едино с Россией – Российская Федерация здесь теперь навсегда», – сказала Данильченко. «Мы теперь начинаем готовиться к референдуму», – добавила она. Об этом глава ВГА заявила в видеообращении по итогам визита первого замруководителя администрации президента России Сергея Кириенко.

Ранее в Мелитополе Федеральная миграционная служба РФ приступила к выдаче российских паспортов. По данным Данильченко, около 500 человек смогут получить российские паспорта в ближайшие дни.

Напомним, 2 июня пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что референдумы о вхождении в состав России освобожденных украинских регионов, а также республик Донбасса возможны, но решение должно принимать местное население. Он при этом подчеркнул, что в Кремле не будут решать судьбу регионов за их жителей.

Позже Песков заявил, что для проведения референдумов нужно создать «создать соответствующие условия», в первую очередь необходимо обеспечение полной безопасности жителей.

Ранее в администрациях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей заявили о намерении ввести эти регионы в состав России.

Москва, Наталья Петрова

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