В Мелитополе ФМС РФ приступила к выдаче российских паспортов

В освобождённом Мелитополе открылось первое подразделение Федеральной миграционной службы РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает военно-гражданская администрация города.

В гражданство России мелитопольцев начали принимать уже с сегодняшнего дня.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал Указ об упрощенном порядке приобретения гражданства РФ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – из ДНР, ЛНР или Украины.

Ранее стало известно, что в Запорожской области, к которой относится Мелитополь, более 80% жителей хотят стать гражданами РФ.

Симферополь, Валентин Карамазов

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