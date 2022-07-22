Завершена репетиция атаки на Крымский мост – украинский эксперт

Удары ВСУ по Антоновскому мосту в районе Херсона были «очень удачной» репетицией предстоящей ракетной атаки на Крымский мост.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на свои источники в командовании ВСУ заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев.

По его словам, украинским войскам якобы удалось уничтожить российские системы ПВО перед ударами по мосту в Херсоне.

«Были проведены определенные параллели между Антоновским мостом и Керченским мостом, который может стать следующей целью украинской армии. Не случайно после успешной операции в городе Херсон появилось заявление украинской стороны, причем официальных лиц Генерального штаба Вооруженных сил Украины, что Российской Федерации стоит добровольно покинуть территорию аннексированного Крыма. То есть сделать так называемый жест доброй воли, как это произошло с островом Змеиный», – рассуждал украинский эксперт.

«Не случайны, снова-таки, заявления американской стороны о том, что Керченский мост может стать следующей целью. То есть фактически в городе Херсон был апробирован сценарий по возможной нейтрализации главной логистической составляющей оккупационной армии, а именно – Керченского моста», – приводит «ПолитНавигатор» слова Снегирева.

Напомним, ранее британская разведка предупредила Украину о катастрофических последствиях ударов по Крымскому мосту.

Симферополь, Иван Капустин

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