Подтвердилось лишение Зеленским Коломойского украинского гражданства

У главы теробороны Днепропетровской области Геннадия Корбана при въезде из-за границы пограничники изъяли украинский паспорт. Корбан вместе с Коломойским и Рабиновичем недавно был лишён гражданства тайным указом Зеленского, однако до сих пор публично об этом не объявлялось.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об изъятии паспорта сообщил один из адвокатов Геннадия Корбана.

По его словам, сейчас его подзащитный находится на границе. Туда же прибыли представители СБУ и других силовых органов.

«Судя по видео беседы пограничников с Корбаном, которое распространяется в сети, украинского гражданства главу теробороны Днепропетровской области, все-таки, лишили», – пишут местные СМИ.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»