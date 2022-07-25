На Украине нашли виновных в «сдаче» юга страны

На Украине начали предъявлять обвинения руководителям подразделений СБУ, попавших под масштабную кадровую чистку службы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», экс-главу управления Службы безопасности в так называемой Автономной республике Крым Олега Кулинича обвинили в госизмене и способствованию «захвата» юга Украины.

По версии следствия, Кулинич вместе с бывшим заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимиром Сивковичем «взяли на себя обеспечение разведывательно-подрывной деятельности против Украины – передавали РФ сведения, составляющие гостайну, влияли на кадровые назначения и управленческие решения в СБУ, – пишет «Обозреватель» со ссылкой на текст обвинения. – Именно Кулинич под координированием Сивковича в конечном счете обеспечил быструю оккупацию южных областей Украины, утаив информацию контрразведки о наступлении российских войск из Крыма от руководства СБУ и государства».

Статья 111 УК Украины, по которой обвиняется Кулинич, подразумевает наказание до 15 лет лишения свободы.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности генерального прокурора и главу Службы безопасности Украины, заявив о массиве «преступлений против основ национальной безопасности государства» и связях, «которые зафиксированы между работниками силовых структур Украины и спецслужбами России».

Киев, Платон Ефимчук

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