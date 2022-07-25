Херсонщина отказывается от гривны

Херсонская область избавится от украинской гривны. Об этом заявил ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 21 июля Национальный банк Украины (НБУ) скорректировал официальный курс гривны, понизив его на 25% – с 29,2 до 36,56 гривны за доллар. По словам Стремоусова, дешевеющая украинская валюта становится непривлекательной для населения и бизнеса. «Гривна будет постепенно выводиться из обращения в Херсонской области, у нас будет исключительно рубль», – цитирует чиновника ТАСС.

Напомним, ранее в ВГА региона заявляли, что Херсонская область с 1 мая начнет переходить в рублевую зону и к сентябрю планирует полностью отказаться от украинской валюты. Если в мае курс рубля к гривне составлял в области 2 к 1, потом снизился до 1,5 к 1, а сейчас в обменных пунктах идет в среднем 1 к 1.

Херсон, Платон Ефимчук

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