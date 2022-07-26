Уклонение от повестки не спасёт: на Украине обязали явиться в военкоматы всех мужчин

Все украинские граждане мужского пола обязаны явиться в военкомат по месту фактического проживания, независимо от того, вручили им повестку или нет. В случае уклонения – каждому грозит уголовное наказание.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на совместный документ Минобороны и МВД Украины.

«В военкомат нужно явиться, даже если не вручили повестку. Военное положение – это уже причина для того, чтобы каждый потенциально военнообязанный пришёл в территориальный центр комплектования», – отмечают СМИ.

Напомним, накануне МВД Украины уже определилось, кого хватать и отправлять на фронт в первую очередь.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»