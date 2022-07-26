От Зеленского потребовали назначить Джонсона премьер-министром Украины

На сайте администрации президента Украины появилась петиция о предоставлении гражданства Украины Борису Джонсону и подачи его кандидатуры на должность премьер-министра «Незалежной» сразу же после ухода с поста в Великобритании.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», документ быстро набирает популярность среди украинских граждан. Когда петиция наберёт 25 000 голосов, Зеленский обязан будет официально на неё отреагировать.

Автор петиции Роман Максимчук даже описывает позитивные последствия принятия такого решения. До окончания сбора подписей остается 92 дня.

Напомним, Джонсон хочет совершить «прощальный визит» на Украину перед своим скорым уходом с должности.

Симферополь, Валентин Карамазов

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