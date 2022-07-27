Эхо «Азовстали»: украинский олигарх Ахметов потерял 64% состояния

С начала спецоперации РФ в Донбассе состояние богатейшего человека на Украине Рината Ахметова снизилось на 64%.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет издание Forbes.

В начале года агентство оценивало все активы Ахметова в 13,7 млрд долларов, а уже в июле – всего в 4,9 млрд долларов.

В частности, по данным издания, «Метинвест», ранее оценивавшийся в 3 млрд долларов, потерял 2/3 бизнеса. Из них на долю Ахметова приходится 2,25 млрд долларов. ДТЭК, который до войны оценивался в 1,92 млрд долларов, сейчас оценивают в 580 млн долларов. Кроме того, бизнесмен под давлением администрации Зеленского лишился своих крупнейших медиа-активов на Украине.

Отметим, что два принадлежавших олигарху металлургических гиганта – завод им.Ильича и «Азовсталь» – находятся в Мариуполе под контролем ДНР. Первый готовится возобновить работу на благо республики, а со вторым, наиболее разрушенным, пока решается вопрос о сносе или восстановлении.

Напомним, в мае Ахметов заявил, что собирается подать иск против России на $17-20 млрд. из-за повреждения и уничтожения Мариупольского металлургического комбината имени Ильича и «Азовстали». То есть, олигарх надеется получить за два завода сумму, почти вдвое превышающую все его активы на начало года.

Симферополь, Валентин Карамазов

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