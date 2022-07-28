Американский военный признал невозможным успешное контрнаступление ВСУ на Херсонщине

Для контрнаступления украинской армии на южном направлении необходимо создать превоходство в воздухе по всему фронту, как в средствах ПВО, так и в самолётах. Однако этого невозможно добиться, учитывая мощь в данном компоненте вооружённых сил РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах.

«Украина – огромная страна, ПВО очень сложная система. Явно вам нужна ПВО, как С-300 или что-то, что приравнивается к этому. Я знаю, пообещали американцы передать вам ПВО средней дальности, но чтобы прикрыть небо вам, как ни крути, нужна будет авиация. Авиация все равно будет нужна и для воздушной обороны, но и также для контрнаступления», – рассуждал эксперт.

«Я никогда не был на такой войне, которая сейчас у вас. Никто на такой войне не был, это больше похоже на Вторую мировую войну, в такой войне мы можем только исходить из того, что мы учили в академиях или из опыта наших предков. Все равно превосходство в небе вам нужно иметь. То есть вам нужно иметь авиацию. Насколько быстро это будет создано, я не знаю», – приводит слова американца «ПолитНавигатор».

Напомним, в начале июля Украина объявила о начале «масштабного контрнаступления» на юге, которое пока так и не состоялось.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»