«Белый дом не признает Россию страной-террористом» – экс-представитель НАТО в РФ

Администрация США не прислушается ни к американскому сенату, ни к конгрессу и не станет признавать Россию страной – спонсором терроризма.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением в украинском эфире выступил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, сочувствующий республиканцам.

По его словам, несмотря на жёсткую конфронтацию с Кремлём, демократы в Белом доме не станут рвать все дипломатические связи с Москвой, так как это противоречит их геополитическим интересам. Кроме того, они хотят сохранить для себя манёвр в энергетической сфере. А призывы из конгресса – всего лишь пиар-игра Демпартии на публику.

«Политики – они хитрые, жадные, и совести у них нет. Госпожа Пелоси (Нэнси Пелоси, американский политик-демократ, спикер Палаты представителей США – прим.«НД») на словах призвала, чтобы наш Госдеп объявил Россию страной, спонсирующей терроризм, здесь я немножко в теме. Это все равно, что я попрошу вас, чтобы вы объявили, чтобы все журналисты заткнулись и ушли из YouTube. Вы не можете это сделать, потому что это против вас самих.

То же самое Госдеп... не может порвать дипломатические отношения, это их работа. Они всегда занимают позицию, чтобы там ни было, что дипломатические отношения, что они дипломаты, они все равно должны вести диалог и о чем-то договариваться», – подчеркнул эксперт.

«Призвать их назвать какую-то страну террористической или страной, которая спонсирует терроризм – это значит порвать дипломатические отношения. Пелоси им лицемерно говорит: сделайте то, что против вас, против вашей профессиональной этики», – приводит слова американца «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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