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Понедельник, 14 ноября 2022, 15:58 мск

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Европарламент проголосует по резолюции о признании России страной-террористом

Фото: europarl.europa.eu

На пленарной сессии Европейского парламента депутаты планируют проголосовать по резолюции, в которой Россия будет названа «террористическим государством». Об этом заявила Европейская народная партия (ЕНП).

Сессия стартует 21 ноября в Страсбурге, передает РИА «Новости». «На следующей неделе мы проголосуем по резолюции, в которой Россия будет квалифицирована как террористическое государство», – сообщили в ЕНП. При этом на сайте ЕП пока проектов подобной резолюции не размещено.

Стоит отметить, что резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются обязательными к исполнению, однако другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.

Ранее в США выступили против признания России страной-террористом. В середине сентября госсекретарь США Энтони Блинкен, заявил, что его ведомство выступает против определения РФ как страны – спонсора терроризма, поскольку это может привести к нежелательным последствиям.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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