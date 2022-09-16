Госдеп против признания России страной-террористом

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 16 сентября, заявил, что его ведомство выступает против определения России как страны – спонсора терроризма, поскольку это может привести к нежелательным последствиям, – сообщают СМИ.

Блинкен, в частности, сказал: «Я думаю, вы осведомлены о нашей позиции, в частности, об определении России как государства – спонсора терроризма: все санкции, определения в этой связи сработают некорректно и могут повлечь непредсказуемые последствия. Причисление России к странам-спонсорам терроризма может привести к нежелательным последствиям, которые не только не помогут, но и окажутся вредными. Серьезный эффект на Россию могут оказать санкции, в частности, на экспорт нефти, они увеличиваются ежедневно, они будут становиться все жестче и жестче».

Вашингтон, Иван Бабурин

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