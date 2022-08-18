Американские дипломаты объяснили конгрессменам, почему Россию не стоит назначать «страной-террористом»

Конгресс США получил неофициальное предупреждение от Госдепа о проблемах, которыми может обернуться признание России «страной-спонсором терроризма», – сообщает Politico.

Американское издание, в частности, пишет: «Многочисленные источники, знакомые с ходом бесед, сообщили, что чиновники госдепа в последние дни изложили офисам конгресса серьезные проблемы с их законодательной инициативой. Так, например, в случае признания России «спонсором терроризма» конгрессом США, под угрозой окажутся многосторонние соглашения в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна».

Politico, не раскрывая источник информации в госдепе, рассказывает об озабоченности американских дипломатов. Во внешнеполитическом ведомстве США обеспокоены тем, что «нет гарантий, что Россия будет придерживаться договоренности после такой прямой атаки США. Сложнее станет и поддерживать работу в контексте ядерных материалов».

Следует отметить, что в руководстве США полномочия по наименованию стран «спонсором терроризма» имеет Госдепартамент. Однако сенат, несмотря на это, ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение. Более того, в палату представителей уже внесен соответствующий законопроект.

Вашингтон, Иван Бабурин

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