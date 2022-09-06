российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 6 сентября 2022, 08:10 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Президент США отказался признавать Россию страной-спонсором терроризма

Фото: www.whitehouse.gov

Американский президент Джо Байден выступил против внесения России в список стран, спонсирующих терроризм. Об этом сообщает корреспондент Reuters в Белом доме Джефф Мейсон.

«На вопрос о том, нужно ли причислить Россию к государствам-спонсорам терроризма, Байден ответил «нет»», – написал Мейсон в твиттере.

Ранее американский сенат утвердил резолюцию с призывом к Госдепу признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Таким образом США надеются сделать РФ изгоем, как Иран и Кубу, отмечал один из авторов инициативы сенатор Ричард Блюменталь.

В свою очередь РФ пригрозила полным разрывом дипломатических отношений с США. Как заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, объявление России государством-спонсором терроризма станет беспрецедентным по степени цинизма решением, которое «приведет к самым жестким ответным действиям» со стороны Москвы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Экс-глава МИД Украины назвал последствия статуса «спонсора терроризма» для РФ / В США объяснили, почему не готовы объявлять РФ «спонсором терроризма» / Американские дипломаты объяснили конгрессменам, почему Россию не стоит назначать «страной-террористом» / Американская сторона предупреждена: в МИД России заявили о возможной точке невозврата в отношениях с США

Метки / США

МИД России ввел персональные санкции в отношении американских актеров, сенаторов, чиновников и лоббистов / Посол США Салливан покинул Москву для завершения карьеры в МИД / Washington Times назвала Байдена «фашистом» / В армии США зафиксировано рекордное число сексуальных домогательств / Трамп обвинил Байдена в слабоумии после обличительной речи / «Экстремисты и враги демократии»: Байден обрушился на Трампа и его сторонников / В США сотрудница аэропорта погибла из-за волос, запутавшихся в ленте для багажа / В США полиция арестовала пастора за полив соседских цветов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, США,