Президент США отказался признавать Россию страной-спонсором терроризма

Американский президент Джо Байден выступил против внесения России в список стран, спонсирующих терроризм. Об этом сообщает корреспондент Reuters в Белом доме Джефф Мейсон.

«На вопрос о том, нужно ли причислить Россию к государствам-спонсорам терроризма, Байден ответил «нет»», – написал Мейсон в твиттере.

Ранее американский сенат утвердил резолюцию с призывом к Госдепу признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Таким образом США надеются сделать РФ изгоем, как Иран и Кубу, отмечал один из авторов инициативы сенатор Ричард Блюменталь.

В свою очередь РФ пригрозила полным разрывом дипломатических отношений с США. Как заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, объявление России государством-спонсором терроризма станет беспрецедентным по степени цинизма решением, которое «приведет к самым жестким ответным действиям» со стороны Москвы.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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