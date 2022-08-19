В США объяснили, почему не готовы объявлять РФ «спонсором терроризма»

Россия играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности в мировом масштабе. Объявление РФ страной, поддерживающей терроризм, вынудит трейдеров отказаться от перевозки российского зерна и удобрений для их доставки в большое количество стран.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в Госдепе США, отвечая на вопрос журналистов, почему Вашингтон тянет с признанием России «страной-спонсором терроризма».

Там добавили, что такой шаг сорвёт уже заключённую зерновую сделку с Украиной. Вместе с тем, в Госдепе заверили, что Штаты настроены на ужесточение санкций против РФ. Однако есть много вопросов о том, какие меры и в какой последовательности применять.

В Вашингтоне также отмечают, что несмотря на санкции, считают РФ важным поставщиком продовольствия и удобрений на мировой рынок.

Симферополь, Валентин Карамазов

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