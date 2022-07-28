Сенаторы призвали Госдепартамент объявить Россию страной-спонсором терроризма

Американский сенат в среду утвердил резолюцию с призывом к Госдепу признать Россию государством – спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

«Резолюция принята в сенате с поправкой и исправленной преамбулой путем голосования», – сообщается на сайте Конгресса США.

В документе правительство РФ обвиняется в якобы осуществлении «кампании террора» и применении силы против гражданских лиц во время второй чеченской войны, нанесении ударов в Сирии, поддержке с 2014 года «сепаратистов» в Донбассе.

Сенат США «рассматривает действия правительства РФ, совершенные по указанию Владимира Путина как спонсирование террористических актов», утверждается в резолюции, передает РИА «Новости».

Согласно информации на сайте конгресса, резолюция была внесена на рассмотрение 9 мая. При этом в документе прописано, что данная резолюция не должна истолковываться как санкция на вступление ВС США в военные действия.

Американская пресса отмечает, что резолюция является «необязательной к исполнению».

Напомним, в апреле этого года глава госдепа США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете сената заявил, что Соединенные Штаты рассматривают вопрос включения России в список стран-спонсоров терроризма. Накануне Блинкен объяснил, почему Госдеп до сих пор не принял решение о включении России в список спонсоров терроризма.

Вашингтон, Наталья Петрова

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