США изучают вопрос, как объявить Россию государством-спонсором терроризма

Глава госдепа США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете сената в среду, 27 апреля заявил, что Соединенные Штаты рассматривают вопрос включения России в список стран-спонсоров терроризма, – сообщает РИА Новости.

Госсекретарь США заявил: «Мы рассматриваем это. На мой взгляд, нет сомнения в том, что русские терроризируют украинцев. Вопросы есть в процессе соответствующего признания. Адвокаты сейчас изучают, как быть уверенными в том, что решение отвечает требованиям законодательства».

Кроме того, Блинкен заявил, что США намерены определить дополнительные секторы российской экономики, в отношении которых будут применены новые санкции.

«Мы продолжим вводить новые санкции в предстоящие недели. Мы не остановимся до тех пор, пока Россия не прекратит (специальную военную операцию на Украине – ред.)», – заявил на слушаниях американский госсекретарь.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»