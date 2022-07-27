В США рассматривают возможность внесения России в список стран-спонсоров терроризма

Государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в среду, 27 июля, заявил, что возглавляемое им ведомство изучает, возможно ли с точки зрения законодательства Соединенных Штатов внести Россию в список спонсоров терроризма, – сообщает YouTube-канал PBS NewsHour.

Во время трансляции YouTube-канала, отвечая на вопрос о том, почему Госдеп еще не принял решение о включении России в список спонсоров терроризма, Блинкен заявил: «Во-первых, я и Государственный департамент обязаны следовать закону. Критерии, по которым мы можем сделать подобное определение, установлены Конгрессом. Наша задача – попытаться взять эти условия, установленные Конгрессом, и сопоставить их с фактами, чтобы быть уверенными в том, что факты в конкретном случае совпадают с критериями».

Следует напомнить, что ранее, 27 апреля, Энтони Блинкен заявил о том, что США рассматривает возможность внести Россию в свой список государств-спонсоров терроризма из-за ситуации на Украине и в Донбассе.

Вашингтон, Иван Бабурин

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