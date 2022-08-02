МИД России пригрозил США разрывом дипотношений

Если США признают Россию страной-спонсором терроризма, то последствием такого шага может стать разрыв дипломатических отношений. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Подобное применение собственного законодательства, противоречащее международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как некая страшная кара, способная заставить Россию жить согласно придуманному США миропорядку, основанному на правилах», – сказала Захарова на брифинге, назвав такую позицию наивной (цитата по «Интерфаксу»).

Вашингтон при этом забывает, что «любое действие рождает противодействие и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипотношений», – подчеркнула она. Захарова отметила, что США своими действиями «рискуют окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями».

«Мы готовы к любому развитию ситуации. Если в Вашингтоне решат пойти на полную остановку взаимодействия с Москвой, мы переживем», – заключила дипломат.

Ранее американский сенат утвердил резолюцию с призывом к Госдепу признать Россию государством – спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. По данным СМИ, группа членов Палаты представителей Конгресса США планирует в ближайшее время внести на рассмотрение инициативу о признании России спонсором терроризма.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что в Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма «пропагандистским ходом». Россия не оставит такие меры без ответа, говорила она.

Москва, Наталья Петрова

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