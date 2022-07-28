Politico: Конгрессмены США в ближайшее время внесут инициативу о признании России государством-спонсором терроризма

Группа членов Палаты представителей Конгресса США в ближайшее время внесет на рассмотрение инициативу о признании России спонсором терроризма, – пишет Politico.

Со ссылкой на имеющуюся копию документа издание сообщает, что авторами законопроекта выступает двухпартийная группа конгрессменов, в число которых входят Тед Лье (демократ от Калифорнии), Джо Уилсон (республиканец от Южной Каролины), Джаред Голден (демократ от Мэна), Адам Кинзинджер (республиканец от Иллинойса) и Том Малиновски (демократ от Нью-Джерси). Согласно документу, в случае его принятия РФ будет официально «признана страной, чье правительство неоднократно оказывало поддержку актам международного терроризма».

Комментируя инициативу, конгрессмен Лье обвинил Россию в том, что та якобы ведет прокси-войну против мирных жителей «по всему миру, от Сирии до Украины».

«США надлежит использовать все имеющиеся у нас инструменты, чтобы остановить насильственную агрессию России на Украине», – заявил Тед Лье.

Ранее New York Times писал, что Сенат США принял резолюцию»необязательную к исполнению», призывающую госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что в Москве считают заявления из Вашингтона о признании России государством-спонсором терроризма «пропагандистским ходом», и, что РФ не оставит такие меры без ответа.

Вашингтон, Иван Бабурин

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