Экс-глава МИД Украины назвал последствия статуса «спонсора терроризма» для РФ

Признание России спонсором терроризма повлечет юридические последствия. А именно: возможность конфисковать российские активы в западных странах и передать из Украине, разъяснил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он заявил, что Киев добивается для Москвы не просто политического статуса, а нацелен на усиление антироссийских санкций. Под ограничения будут попадать другие страны за сотрудничество с Россией. А сама «страна-агрессор» лишится своих активов в пользу Украины, ведь американские суды смогут «криминализировать» замороженные средства и передать их Киеву.

«Если страна признана террористической, представьте, насколько проще принимать решение национальным судам по тем активам, которые заморожены в США. Это же санкционное ядерное оружие! Это полная конфискация российских активов, 300-400 млрд долларов, сколько там есть, в Россию больше не вернутся», – заявил бывший министр в эфире телеканала «Общественное».

В начале августа Киев объявил о конфискации 765 млн долларов российских активов и работе над тем, чтобы получить активы РФ, замороженные в других странах.

Сейм Латвии объявил терроризмом действия российских сил на Украине, а Россию – страной, спонсирующей терроризм. Киев заявил, что позиция соседних государств мало на что влияет, и призвал США официально присвоить России аналогичный статус.

Госдеп США пояснил, что Россия играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности в мировом масштабе. Объявление РФ страной, поддерживающей терроризм, вынудит трейдеров отказаться от перевозки российского зерна и удобрений в большое количество стран.

Киев, Наталья Рязанова

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