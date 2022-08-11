Латвия объявила Россию страной – спонсором терроризма

Сейм Латвии объявил терроризмом действия российских сил на Украине, а Россию – страной, спонсирующей терроризм. Заявление опубликовано на сайте латвийского парламента.

«Насилие России в отношении мирных жителей Украины признано терроризмом, а Россия – государством, поддерживающим терроризм. Сейм призывает страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белоруссии», – говорится в сообщении.

Латвийские парламентарии поставили России в вину происшествие со Скрипалями, крушение самолета рейса МН-17 над восточной частью Украины. А также поддержку режима президента Сирии Башара Асада. По мнению властей Латвии, именно российские силы наносят удары по мирным поселениям.

«На Украине Россия выбрала аморальную и незаконную тактику, используя неточное и запрещенное на международном уровне оружие и боеприпасы. Россия стремится запугать народ Украины и парализовать дееспособность государства», – заявил председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихардс Колс.

МИД РФ оценил инициативу Латвийского парламента как продолжение антироссийской истерики. Официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что патологическая русофобия руководства Латвии уже стала причиной серьезных экономических и социальных проблем.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию. Основной целью СВО стала зашита населения Донбасса, которое продолжает гибнуть под обстрелами со стороны ВСУ.

Рига, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»