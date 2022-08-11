В Латвии получивших гражданство России выгонят из страны

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что жителям страны, получившим гражданство России, не будут выдавать вид на жительство.

Соответствующие изменения будут внесены в латвийское законодательство. После получения российского паспорта эти люди должны будут покинуть территорию Латвии, сообщил глава МИД республики, передает РИА «Новости». Так он прокомментировал планы Госдумы рассмотреть осенью поправки, упрощающие получение российского гражданства жителями Литвы, Латвии и Эстонии. Речь идет о людях, находящимися в статусе неграждан.

Надо отметить, что население Латвии составляет около 2 млн человек, из них более 220 тысяч – неграждане. Это постоянные жители страны, чьи предки приехали в республику после 1940 года, когда Латвия стала частью СССР.

Ранее сегодня парламент Латвии объявил Россию «страной-спонсором терроризма». На решение сейма отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты», – написала она в Telegram.

Рига, Наталья Петрова

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