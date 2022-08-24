«Надо разобраться с ними»: президент Латвии захотел изолировать нелояльных русских

Президент Латвии Эгилс Левитс высказался за изоляцию от общества русскоязычных жителей республики, не поддержавших антироссийский курс государства.

С начала конфликта на Украине в Латвии «появилась нелояльная государству русскоязычная часть», – заявил Левитс в интервью Латвийскому радио. «Наша задача – разобраться с ней и изолировать ее от остального общества», – подчеркнул он (цитата по lsv.lv).

Латвийский президент при этом отметил, что большая часть граждан Латвии за полгода стала «более патриотичной», а также лучше осознала цену свободы. Он счел это положительным эффектом ситуации на Украине.

Согласно данным официальной статистики Латвии, из 1,9 млн жителей республики русские составляют чуть больше 450 тыс. человек, или почти четверть населения.

Ранее министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что жителям страны, получившим гражданство России, не будут выдавать вид на жительство. По его словам, соответствующие изменения будут внесены в латвийское законодательство.

В свою очередь президент Латвии заявил, что у сторонников российской военной операции на Украине должны быть аннулированы выданные ранее документы о виде на жительство и визы.

Во вторник, 23 августа, в латвийской столице начали сносить памятник советским воинам – освободителям Риги от фашистских захватчиков в парке Победы. Вчера рабочие демонтировали три скульптуры солдат Советской армии, сегодня тяжелая техника снесла статую Родины-матери. В ходе протестов в связи с демонтажом памятника советским воинам полиция задержана 14 человек.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса монумента. «Действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над нацизмом», – заявили в ведомстве.

Рига, Наталья Петрова

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