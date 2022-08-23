Начался снос памятника советским воинам – освободителям Риги (ВИДЕО)

В столице Латвии начался снос 79-метрового памятника советским воинам – освободителям Риги. В парк Победы прибыла тяжелая строительная техника. По информации латвийских СМИ, сейчас экскаватор демонтирует ступени монумента.

Telegram: Снос памятника Освободителям Риги

Тем временем неравнодушные жители Риги намерены защищать памятник Освободителям столицы. Они объявили сбор на 21:00 по местному времени и просят с собой приносить цветы и свечи, сообщает Sputnik.

Накануне в парке Победы собралось около 100 человек, несогласных с решением властей снести монумент. Полицейские призывали собравшихся разойтись, угрожая применением силы и спецсредств, сообщает BaltNews. В итоге правоохранители задержали у памятника Освободителям Риги 7 человек.

По данным госполиции Латвии, было возбуждено 10 дел об административных нарушениях. Задержанных обвинили в участии в несанкционированных собраниях, мелком хулиганстве при «отягчающих обстоятельствах», неподчинение требованиям полиции. Кроме того, семь дел открыто из-за попыток запустить беспилотники над территорией парка. Ранее был введен запрет на запуск дронов над памятником.

В начале августа мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил, что монумент советским солдатам после демонтажа будет полностью уничтожен, потому что Музей оккупации не признал ни одну из его элементов художественной ценностью.

Сегодня исполнительный директор латвийской столицы Янис Ланге заявил, что памятник Освободителям Риги будет «повален целиком», после чего монумент на месте раздробят на фрагменты, которые потом вывезут на полигон.

Напомним, что Сейм Латвии на заседании 12 мая текущего года принял сразу в двух чтениях законопроект, который разрешает снос памятника Освободителям Риги от фашистских захватчиков. Утвержденный документ прекращает действие 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Таким образом, было устранено юридическое препятствие для сноса. 13 мая Рижская дума проголосовала за снос памятника.

Рига, Наталья Петрова

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