Сейм Латвии дал добро на снос памятника освободителям Риги. «Вурдулаки!» – ответили в МИД РФ

Сейм Латвии на заседании 12 мая принял сразу в двух чтениях законопроект, который разрешает снос памятника освободителям Риги от фашистских захватчиков. Соответствующие поправки к закону «О соглашениях между Латвийской Республикой и Российской Федерацией», подписанных в Москве 30 апреля 1994 года поддержали в окончательном чтении 68 депутатов, 18 парламентариев высказались против.

Законопроект приостанавливает действие статьи 13 протокола к латвийско-российскому соглашению о социальной защите военных пенсионеров РФ и членов их семей, проживающих на территории Латвии. Статья 13 предусматривает, что Латвия обеспечивает сохранность мемориальных сооружений и памятников на территории республики. Таким образом, юридическое препятствие для сноса памятника солдатам Советской армии в рижском парке Победы устранено, сообщают латвийские СМИ. Теперь решение о демонтаже монумента может принять рижская дума.

Отказ от исполнения обязательств латвийские власти связывают с российской спецоперацией на территории Украины. «Изменение геополитических условий и международной практики означает, что Латвия не может и не будет обязана сохранять такие сооружения, как памятники советской оккупации», – приводятся в заявлении пресс-службы сейма слова председателя комиссии парламента по иностранным делам Рихардса Колса. По его словам, если сейм решит приостановить действие статьи 13, «столп оккупации сможет быть свергнут», передает издание lsm.lv.

В законопроекте указывается, что действие договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках будет приостановлено с 16 мая до тех пор, пока «Россия не прекратит нарушения международного права в отношении Украины, включая вывод войск, полное восстановление территориальной целостности и суверенитета, выплату возмещения».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала вурдалаками членов латвийского парламента, которые дали добро на снос памятника освободителям Риги. «Парламент Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги. Вурдалаки», – написала она в своем телеграм-канале.

Накануне полиция закрыла доступ к памятнику, чтобы «не допустить угрозы общественной безопасности» и «пресечь возможные провокации». Днем ранее муниципальные службы Риги сгребли трактором цветы, возложенные 9 Мая к монументу, и убрали их на свалку. Позднее горожане вновь начали приносить цветы к памятнику. 10 мая местные жители до позднего вечера дежурили возле монумента, охраняя его от вандалов. Глава МИД Латвии Мария Голубева тем временем выступила за снос памятника советским воинам. Это, по ее мнению, должно привести к спокойствию в латвийском обществе.

Напомним, в апреле сейм Латвии принял единогласно заявление, в котором назвал действия России на Украине «геноцидом» против украинского народа. Парламент также утвердил поправки к закону о гражданстве, которые разрешают лишать латвийского гражданства тех, кто поддерживает спецоперацию России на Украине. До этого сейм объявил 9 мая «днем жертв российской агрессии на Украине».

Рига, Наталья Петрова

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