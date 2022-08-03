Памятник Освободителям Риги от фашизма после сноса полностью уничтожат

Памятник Освободителям Риги после демонтажа в парке Победы будет полностью уничтожен, потому что ни один из его элементов не представляет художественной ценности. Об этом заявил мэр Риги Мартиньш Стакис в эфире Латвийского телевидения, сообщило издание Latvias Zinas.

По словам градоначальника, монумент будет снесен по частям, а поскольку Музей оккупации не признал ни одну из частей мемориального комплекса художественной ценностью, «памятник будет полностью утилизирован».

В четверг, 4 августа, будет созвано заседание комитета по финансовым и административным делам Рижской думы, на котором планируется принять решение о финансировании сноса памятника. По некоторым данным, на эти цели будет выделено около 2,1 млн евро. Как отметил Стаким, затраты на демонтаж памятника составят около 10% от выделенной суммы, остальные средства направят для преобразования территории комплекса в парк.

Компанию, которая займется сносом памятника Освободителям Риги, уже выбрали, добавил мэр. Он отметил, что в целях безопасности власти не будут раскрывать как информацию об этом, так и дату демонтажа.

Напомним, что Сейм Латвии на заседании 12 мая текущего года принял сразу в двух чтениях законопроект, который разрешает снос памятника Освободителям Риги от фашистских захватчиков. Утвержденный документ прекращает действие 13-й статьи латвийско-российского договора, обеспечивающего сохранность мемориальных сооружений. Таким образом, было устранено юридическое препятствие для сноса. 13 мая Рижская дума проголосовала за снос памятника.

Этому предшествовали события вокруг монумента после Дня Победы. 10 мая муниципальные службы Риги сгребли трактором цветы, возложенные 9 Мая к памятнику, и вывезли их на свалку. Позднее горожане вновь начали приносить цветы к монументу. Местным жителям пришлось до позднего вечера дежурить возле памятника, охраняя его от атаки вандалов. 11 мая полиция закрыла доступ к памятнику, чтобы «не допустить угрозы общественной безопасности» и «пресечь возможные провокации». Правоохранители задержали нескольких собравшихся. Глава МИД Латвии Мария Голубева выступила за снос памятника советским воинам, что, по ее мнению, должно привести к спокойствию в латвийском обществе.

Надо отметить, что в России звучали заявления о готовности спасти памятник советским воинам от уничтожения. Об этом, в частности, заявлял губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он говорил, что регион готов разместить монумент у себя – в Ивангороде у границы с Прибалтикой.

Рига, Наталья Петрова

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