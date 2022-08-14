Латвия готова лишать сторонников российской спецоперации виз и вида на жительство

Президент Латвии Эгил Левитс выступил с очередной антироссийской инициативой, предложив странам ЕС лишать сторонников российской спецоперации туристических виз и вида на жительство. По его словам, такое решение станет дополнительной санкцией против РФ.

Левитс дал понять, что со своей стороны Рига уже готова пересмотреть выданные виды на жительство (ВНЖ) и визы. По его словам, тем, кто поддерживает действия России на Украине, ВНЖ должны быть аннулированы или, как минимум, не должны продлеваться, за исключением особых обстоятельств. ВНЖ не должны выдаваться также тем постоянным жителям Латвии, которые в будущем примут российское гражданство, и эти люди должны покинуть страну, сказал Левитс, слова которого цитирует «Интерфакс».

«Торговля ВНЖ предыдущими правительствами, их неоправданная щедрость в выдаче ВНЖ российским гражданам, за которой скрывались лишь корыстные интересы некоторых бизнесменов от политики, создали риски безопасности и способствовали двуязычию. Пришло время пересмотреть последствия этой неудачной и опасной политики», – заявил президент Латвии.

Ранее на этой неделе правительство Эстонии утвердило ограничение выдачи виз гражданам России и запрещающую въезд в республику россиянам, которые уже имеют выданную Эстонией визу и намереваются посетить страну с целью туризма, бизнеса, спорта или культуры.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин также выступила за ограничение выдачи россиянам туристических виз на общеевропейском уровне. В то же время введение запрета на выдачу шенгенских виз гражданам России допустил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Ранее за прекращение выдачи виз россиянам выступали также Польша, Бельгия и Швеция. Между тем канцлер ФРГ Олаф Шольц выражал сомнения, что Евросоюз запретит выдачу гражданам России шенгенских виз. По его словам, ответственность за ситуацию на Украине несет российское руководство, а не простые граждане. «Поэтому я с трудом представляю себе такие размышления», – пояснял Шольц.

Рига, Светлана Антонова

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