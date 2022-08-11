«С трудом представляю это» – Шольц о возможности запрета на выдачу виз россиянам

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил сомнение, что Евросоюз запретит выдачу гражданам России шенгенских виз.

По его словам, ответственность за ситуацию на Украине несет российское руководство, а не простые граждане. «Поэтому я с трудом представляю себе такие размышления», – приводит слова Шольца ТАСС. Так он прокомментировал звучащие в ЕС предложения прекратить выдавать визы россиянам. Ранее Польша, Финляндия, Эстония, Бельгия и Швеция выступили за прекращение выдачи виз гражданам России.

При этом Шольц напомнил, что Евросоюз ранее ввел масштабные персональные санкции против огромного числа граждан РФ, олигархов, поддерживающих российские власти. В то же время, по его мнению, распространение рестрикций на всех россиян, на невиновных в том числе, ослабило бы их эффективность.

В свою очередь, представитель Еврокомиссии, отвечая на вопрос о возможном прекращении выдачи туристических виз россиянам, заявил, что страны ЕС всегда должны выдавать визы таким категориям, как члены семьи граждан ЕС, журналисты, гуманитарные работники. Он уточнил, что дискуссии по визам для россиян идут на уровне ЕС для того, чтобы «была свежая информация о последних событиях и для обеспечения скоординированных действий», передает РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что в Евросоюзе обсуждают содержание нового пакета санкций против России, в том числа возможность прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. До этого в Еврокомиссии заявляли о невозможности полностью запретить выдачу виз для иностранцев, так как это не предусмотрено визовым кодексом ЕС.

Между тем постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил в эфире телеканала «Россия 24», что тема выдачи шенгенских виз россиянам еще не стала центром дискуссии в Евросоюзе. Дипломат также высказал мнение, что Брюссель почти исчерпал возможности для дальнейшего ужесточения антироссийских санкций.

Тем временем МИД Эстонии сегодня объявил, что страна закрывает границы для граждан России, обладающих шенгенскими визами, выданными республикой.

Берлин, Наталья Петрова

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