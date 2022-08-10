ЕС обсуждает запрет на выдачу виз в рамках нового пакета санкций против России

В Евросоюзе обсуждают содержание нового пакета санкций против России. В рамках него предлагается прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Об этом сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

По его словам, страны ЕС сейчас принципиально обсуждают, как «должен выглядеть седьмой пакет санкций, какие компоненты могут в нем содержаться», но единой позиции пока нет, передает РИА «Новости».

При этом чиновник отказался оценить предложение о запрете выдачи виз гражданам РФ, отметив лишь, что оно «выдвинуто некоторыми странами в ЕС, оно обсуждается». Он добавил, что не может сообщить «ни о каких промежуточных выводах».

«Теперь оно (предложение – прим. ред.) должно быть обсуждено как в федеральном правительстве, так и в Европе», – продолжил Хебештрайт, отметив, что у правительства ФРГ пока нет единой позиции по этому вопросу. Он также сообщил, что официальную позицию объявит канцлер Олаф Шольц, и попросил подождать соответствующего заявления.

В свою очередь, министр по вопросам интеграции и миграции Швеции Андерс Игеман не исключил, что Евросоюз может прекратить выдачу виз жителям России. «Сейчас нам нужно серьезно подумать, будем ли мы увеличивать спектр санкций и менять визовый режим ЕС, – заявил он (цитата по ТАСС), отметив, что прекращение всех обменов с Россией может привести к негативным последствиям. По его мнению, национальное решение о приостановке выдачи виз будет зависеть от развития дискуссии внутри ЕС.

Как сообщал «Новый День», ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все государства Запада должны закрыть свои границы для всех россиян. В поддержку этой идеи выступила премьер-министра Эстонии Кая Каллас, призвав остановить выдачу россиянам туристических виз в европейские страны. «Посещение Европы – это привилегия, а не право человека», – написала политик в соцсети.

Надо отметить, что прибалтийские страны – Эстония, Латвия и Литва – уже приостановили выдачу туристических виз россиянам. Финские власти обсуждают этот шаг. Ранее глава МИД Финляндии Пекку Хаависто заявил, что правительство страны ищет способы ограничить выдачу туристических виз россиянам. Он отмечал, что Финляндия поднимет вопрос о визовой политике на неформальной встрече глав МИД ЕС в конце августа.

В МИД России сочли призыв закрыть Европу от россиян национализмом, с которого сбросили все декорации. А в Кремле заявили о бесперспективности любых попыток изолировать россиян или Россию.

Москва, Наталья Петрова

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